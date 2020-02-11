Кудерметова одержала победу в первом круге турнира в Санкт-Петербурге

11.02.2020, 18:06, Новости дня

Российская теннисистка, 38-я ракетка мира Вероника Кудерметова в первом круге турнира в Санкт-Петербурге в трех сетах за два часа 36 минут обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву – 7:6 (7:4), 1:6, 7:5.

Кудерметова семь раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми, а у Путинцевой, занимающей 34-е место в рейтинге WTA, один эйс, четыре двойные ошибки и шесть реализованных брейка из 16.

Таким образом, россиянка вышла во второй круг турнира, где ей будет противостоять нидерландская теннисистка, действующая победительница St. Petersburg Ladies Trophy Кики Бертенс (№8).