Мария Захарова о НАТО и ДРСМД: сила без ума все разрушает

11.02.2020, 18:06, Новости дня

Разрушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности продемонстрировало силу Североатлантического альянса, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Его слова прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она напомнила Столтенбергу старый диагноз, который поставил его организации президент Франции Эммануэль Макрон.

"Столтенберг этим заявлением хотел еще раз всех заверить, что мозг НАТО мертв, — цитирует запись Захаровой РИА Новости. — И осталась только сила, которая без ума все разрушает".

Вашингтон 2 августа 2019 года вышел из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. При этом США обвинили Москву в нарушениях режима договора, с чем РФ категорически не согласна, все обвинения считает голословными. Москва как раз неоднократно высказывала Соединенным Штатам серьезные претензии по выполнению договора американской стороной.

Минобороны РФ и МИД пригласили всех военных атташе, аккредитованных в Москве, для осмотра спорной ракеты, которой был недоволен Вашингтон. Ее дальность не превышает 480 километров. На иную дальность ракета не рассчитана и никогда не испытывалась. Таким образом эта ракета никак не может нарушать условия ДРСМД. Но представители американского посольства презентацию ракеты проигнорировали.