Бородянский заявил, что рекомендовал Кабмину назначить на пост главы Госэтнополитики Елену Богдан

11.02.2020, 18:06, Новости дня

Министр молодежи, культуры и спорта Владимир Бородянский в интервью агентству «РБК-Украина» заявил, что по итогам конкурса на пост главы Государственного агентства этнополитики и свободы слова выбрал Елену Богдан.

«Я подал в Кабинет Министров свои предложения. Я выбрал Елену Богдан и рекомендовал ее Кабинету Министров на эту должность», – подчеркнул он.

Конкурс на должность главы Госэтнополитики проводился дважды. Первый был объявлен в сентябре 2018 года, он закончился безрезультатно. Во втором конкурсе одержал победу Андрей Юраш, Юрий Решетников стал вторым, а Богдан – третьей. После конкурса Бородянский провел со всеми тремя кандидатами собеседование.

Госслужба этнополитики была восстановлена Кабмином в июне 2019 года.

Юраш – известный украинский религиовед. С 2014 года работал в департаменте по делам религий и национальностей. По словам религиоведа Дмитрия Горевого, он отстаивал интересы Украины на международных площадках (в ОБСЕ, Совете Европы, на различных конференциях), занимался вопросами создания Православной церкви Украины.

Решетников – тоже бывший глава департамента по религии, работал там во времена второго премьерства Юлии Тимошенко. Активный сторонник и лоббист Украинской православной церкви Московского патриархата.

Богдан – социолог Киево-Могилянской академии.

«Когда Юраш на конкурсе по всем показателям обошел Решетникова, в УПЦ МП запустили целый шквал публикаций. Во всех красной нитью повторялась из раза в раз идея, что Юраш – креатура [экс-президента Петра] Порошенко во власти. Цель была понятна: донести до Банковой, что Юраш – агент Порошенко. Зная отношение шестого президента к пятому, это означало, что Юраш не будет допущен к должности. Даже если выиграет конкурс», – писал Горевой в ноябре 2019 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Бородянский заявил, что рекомендовал Кабмину назначить на пост главы Госэтнополитики Елену Богдан

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