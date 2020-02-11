Пилот потерял сознание во время полета

11.02.2020, 18:06, Новости дня

Самолет турецкой авиакомпании Pegasus с потерявшим сознание пилотом совершил посадку в стамбульском аэропорту Сабихи Гекчен.

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировала турецкая газета Cumhuriyet.

Сообщается, что незадолго до посадки командир воздушного судна, которое летело из Вены в Стамбул, внезапно потерял сознание. Катастрофу предотвратил второй пилот, который сообщил диспетчерам о ЧП и самостоятельно посадил лайнер.

После этого командира экипажа на скорой помощи доставили в больницу. В данное время его состояние оценивается врачами как удовлетворительное.

Источник: Вести



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Пилот потерял сознание во время полета

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.01 / Экспресс-тесты на выявление коронавируса уже разосланы в 15 регионов России

04.12 / Генпрокуратура Германии заявила, что российские власти стоят за убийством Хангошвили. Ранее это утверждалось в расследовании The Insider, Bellingcat и Spiegel

13.12 / Посольства Дании, Норвегии и Швеции призвали власть Украины достичь компромисса с инвесторами в вопросе «зеленых» тарифов

06.12 / Главой причастной к убийству Эльджаркиева ОПГ назвали известного в Ингушетии бизнесмена

19.01 / На шествии памяти Маркелова и Бабуровой задержаны более 10 человек

29.12 / Зеленский объявил первую часть «нормандских» договоренностей выполненной

09.12 / Нацполиция открыла производство в отношении Богдана по заявлению Кличко

14.01 / Верховный суд приостановил деятельность «Партии перемен» Дмитрия Гудкова

20.01 / Задержанных на акции памяти Маркелова и Бабуровой обвинили в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений

05.12 / Bild — научная сенсация — американские врачи впервые пересадили «мёртвое» сердце

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика