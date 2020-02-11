В Москве полицейские сняли с крыши магазина неадекватного мужчину

11.02.2020, 18:06, Новости дня

На востоке столицы полицейские задержали мужчину, который залез на крышу магазина и угрожал навредить себе.

Инцидент произошел около станции метро "Щелковская". Стражей порядка на место ЧП вызвали прохожие. Полицейские сняли мужчину с крыши, доставили в отделение, а затем вызвали медиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

Как сообщают очевидцы, мужчина держал в руке предмет, напоминающий нож, и сыпал угрозами.

Источник: Вести



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В Москве полицейские сняли с крыши магазина неадекватного мужчину

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