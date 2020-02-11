Газпром анонсировал рост цен на газ в Европе

11.02.2020, 18:05, Новости дня

Повышение цен на газ в Европе ожидается уже в 2021 году, сообщила глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова.

«Кроме того, низкая цена в этом году отразится на принятии окончательных инвестиционных решений по планируемым СПГ проектам. А с учетом ожидаемого роста спроса на СПГ эти факторы проводят к росту форвардных цен уже после 2020 года. Это, в свою очередь, положительно отразится и на выручке Газпрома», – передает ее слова ТАСС.

Ранее Газпром также сообщил, что планирует запустить «Северный поток – 2» в конце текущего года.