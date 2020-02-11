Солист Rammstein Тилль Линдеманн представит в России новый альбом группы Lindemann перед туром

11.02.2020, 18:04, Разное

Солист немецкой группы «Rammstein» Тилль Линдеманн представил в РФ второй альбом группы «Lindemann». Уже в марте исполнитель вместе со своим партнером Петером Тэгтгреном приедет в Россию в рамках тура.

Немецко-шведский дуэт выпустил второй альбом под названием «F&M», в следующем месяце Тилль Линдеманн и Петер Тэгтрен проедут по таким городам России, как Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар и Москва.

Группа «Lindemann» была основала в 2015 году, а второй альбом представляет собой лирику на немецком языке в исполнении Линдеманна.