Звезда сериала «Ивановы-Ивановы» Александра Флоринская похудела на 20 килограммов за месяц

11.02.2020, 18:04, Разное

Звезда сериала «Ивановы-Ивановы», актриса Александра Флоринская призналась, что во время последней беременности существенно поправилась. Но она сумела похудеть на 20 килограммов всего лишь за месяц.

Сбросить двадцать килограмм за такой короткий срок оказалось очень сложно, но актриса нашла способ вернуть былую стройность. Флоринская- мать троих детей. Она всегда получала комплименты и держала в форме свою фигуру. Актриса призналась, что в молодости ей не нужно было прикладывать усилия, чтобы оставаться стройной. Она никогда не сидела на диетах, ела, что хотела и когда хотела, не было никаких ограничений в рационе. Артистка отметила, что не пьет сладкую газированную воду, не ест жаренную картошку, не питается фастфудом. Не любит сладкое, предпочитает только черный шоколад. Благодаря такому питанию ей долгое время удавалось сохранять стройность без занятий спортом. С годами 42-летняя актриса пришла к выводу, что нужно все-таки укреплять мышцы.

Флоринская начала активно заниматься йогой. По словам звезды, именно она и привычный режим питания помогли ей сбросить 20 килограмм за месяц. Она кушает пять раз в день: три основных приема пищи и два перекуса. Актриса уверена, что нужно прислушиваться к своему организму, делать все с удовольствием, и тогда будет виден результат. Своих детей звезда тоже приучает к правильному питанию и занятиям спортом.