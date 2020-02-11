Новый коронавирус получил официальное название

11.02.2020, 17:58, Новости дня

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что новый коронавирус получил название.

Вирус получил наименование Covid 19, сказал глава ВОЗ, передает ТАСС.

Стоит отметить, что ранее новый коронавирус в прессе и в официальных источниках именовался 2019-nCoV.

По состоянию на вторник число жертв пневмонии, вызванной новым вирусом, составило в общей сложности 1017 человек. Более четырех тысяч выздоровели, число случаев заражения в Китае превысило 42,7 тысячи.