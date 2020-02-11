Диетолог дала советы по выбору колбасы

11.02.2020, 17:58, Новости дня

При выборе колбасы в первую очередь следует обращать внимание на ее внешний вид, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

«Она должна быть не рыхлой, а, наоборот, однородной, хорошая колбаса не может быть чрезмерно розовой или красной. Чем менее она розовая, тем меньше в ней нитрита натрия. Также колбаса должна быть упругой и хорошо сгибаться», – рассказала Соломатина «Москва 24».

Отмечается, что на срезе не должно быть пустот, продукт должен быть однородным. Жир в колбасе, если он есть, должен быть светлым, а не желтым. От оболочки колбаса должна отходить.

Если же нет возможности посмотреть на срез, то следует читать состав изделия на этикетке. Чем меньше в нем ингредиентов, тем лучше.

«На первом месте стоит мясо, из которого она приготовлена: свинина или мясо птицы. Затем идут вода, соль и различные смеси. Стоит смотреть, чтобы в колбасе не было мяса механической обвалки. Это обрезки колбасного производства, в них содержится соединительная ткань, которая плохо переваривается», – отметила врач.

Однако коллега Соломатиной Лидия Ионова выступила против употребления колбасных изделий, так как, по ее словам, в них нет мяса.

«В ней только перемолотые частички кожи, костей и сухожилий, улучшители вкуса, ароматизаторы, чтобы человек как можно чаще возвращался к этому продукту, возникала тяга», – отметила Ионова. Она отметила, что употребление колбасы может привести к проблемам с желудком и печенью.

Ранее диетолог рассказала об опасности мяса.

Напомним,  в Туле у женщины во время готовки взорвалась колбаса, купленная в одном из местных магазинов.  Эксперт рассказал газете ВЗГЛЯД, что колбаса могла взорваться из-за несоблюдения норм хранения, производитель поддержал эту версию.



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Диетолог дала советы по выбору колбасы

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