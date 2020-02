Киселев, критикуя Макрона, привел выдуманную цитату с похвалой де Голля в адрес Сталина

11.02.2020, 17:57, Новости дня

Дмитрий Киселев в «Вестях недели» обрушился с критикой на президента Франции Эммануэля Макрона, который, выступая перед студентами Ягеллонского университета в Кракове, дал оценку недавним высказываниям российских политиков об истории Второй мировой войны:

«Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Польшу и вслед за своим молодым украинским коллегой Зеленским решил порассуждать об истории Второй мировой войны и о том, кто и как ее искажает.

„Риск, который я вижу, — это появление искажений исторической памяти. Вижу подход России вновь интерпретировать Вторую мировую войну и сделать виноватым польский народ. Вижу риск фрагментации нашей памяти в пересмотре истории”, — сказал Макрон.

Вот уж от кого не ожидали! Для начала вспомним: общие потери Франции во Второй мировой войне оцениваются примерно в 600 тысяч человек. Советский Союз в борьбе с фашизмом потерял 27 миллионов. Франция вместе с Англией и Италией — участник Мюнхенского сговора 1938 года, позволившего Германии при поддержке Польши расчленить Чехословакию. 10 мая 1940 года Германия вторглась уже во Францию, которая сопротивлялась лишь 40 дней и предпочла капитулировать, и это при том что силы французской армии были вполне сопоставимы с войсками Третьего рейха. В следующие 4 года французская промышленность работала на нужны Германии. Тысячи самолетов, авиационных двигателей и грузовиков. Французские рабочие трудились на заводах и снабжали армию Гитлера минометами, гаубицами и бронированной техникой. Оружие, продовольствие, одежда — французская промышленность все это производила для фашистской Германии. Десятки тысяч французов воевали в составе добровольческих формирований вермахта и СС».

Затем Киселев заявляет, что Франция оказалась в числе держав-победительниц Второй мировой войны только по воле Сталина, и приводит такую цитату:

«„Беседуя с ним на различные темы, я вынес впечатление, что передо мной необычайно хитрый и беспощадный руководитель страны, обескровленной страданием и тиранией, но в то же время человек, готовый на все ради интересов своей родины”, — отмечал де Голль».

Нетерпимость главного кремлевского пропагандиста к критике производит странное впечатление, если учесть, что объектом его нападок оказался один из самых благожелательно настроенных по отношению к России лидеров Запада. К тому же в своей краковской речи Макрон критиковал за попытки пересмотра истории не только Россию, но и Польшу:

«Я вижу опасность, которая заключается в попытках оживить вымышленную национальную память. Иногда я вижу польский соблазн стереть 1989 год — эту историю свободы. Я вижу преднамеренную венгерскую политику пересмотра всей истории ХХ века. Я вижу российскую тенденцию переосмыслить Вторую мировую войну и объявить виновным польский народ. Я вижу в пересмотре истории опасность фрагментации нашей памяти».

Но Киселев замечает лишь критический отзыв о заявлениях российских политиков и тут же предъявляет даже не Макрону, а всей Франции счет за все — из за Мюнхенское соглашение с Гитлером, и за быстрое отступление 1940 года, закончившееся сдачей Парижа, и за десятки тысяч французов, воевавших на стороне нацистской Германии, — как будто в истории не было ни пакта Молотова — Риббентропа, ни отступления Красной армии в 1941 году, когда немцы дошли до ближайших пригородов Москвы, ни «Русской освободительной армии» генерала Власова, в которой служило до 130 тысяч уроженцев СССР.

Киселев утверждает, что послевоенным статусом державы-победительницы Франция полностью обязана Сталину, и приводит уважительный отзыв де Голля о нем. Фраза эта действительно есть в русском переводе 2-й главы 3-го тома «Военных мемуаров» де Голля (Голль Ш. де. Военные мемуары: Спасение 1944–1946. — М.: ООО «Издательство ACT»: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Транзиткнига», 2004. — 799 (2) с.: 10 карт. — / Перевод с французского Ионова И. В., Литвинов Д.Д., Щедров А.И. / (Военно-историческая библиотека). // ISBN 5–17–016114-Х (ООО «Издательство ACT»). ISBN 5–271–07345–9 (ООО «Издательство Астрель»). ISBN 5–9578–0896–2 (ООО «Транзиткнига») // Тираж 3000 экз).

Но в оригинале этот фрагмент выглядит несколько иначе: «En sa personne et sur tous les sujets, j'eus l'impression d'avoir devant moi le champion rusé et implacable d'une Russie recrue de souffrance et de tyrannie, mais brûlant d'ambition nationale». Это можно перевести как «… у меня сложилось впечатление, что передо мной хитрый и неумолимый лидер России, истощенной страданиями и тиранией, но пылающей национальными амбициями». Почтительный пассаж о готовности на все ради интересов Родины добавили русские переводчики.