На питание Путина в зарубежных поездках выделили 54 млн рублей в этом году

11.02.2020, 17:57, Новости дня

На питание президента Владимира Путина во время его зарубежных поездок из бюджета выделено 54 млн рублей. Соответствующий договор размещен на портале госзакупок, сообщают «МБХ медиа».

Контракт получила компания «МСК», которая аффилирована с «поваром Путина» Евгением Пригожиным. Также фирма будет обеспечивать кейтеринг на мероприятиях, связанных с визитами в Россию глав иностранных государств и зарубежных политиков.

Закупка проводилась у единственного поставщика. Контракт рассчитан до конца 2020 года.

Напомним, ранее в этом году Министерство труда предложило понизить уровень прожиточного минимума в России после требования президента Путина закрепить этот показатель экономики в Конституции.

В соответствии с предложением прожиточный минимум в целом по России предлагается установить в размере 10 609 рублей на четвертый квартал 2019 года, это на 3,7% меньше, чем было в предыдущем квартале. Для трудоспособного населения предлагается установить прожиточный минимум в размере 11 510 рублей, для детей — 10 383 рублей, а для пенсионеров — 8788 рублей.

Минтруд объясняет необходимость снижения размера прожиточного минимума уменьшением средних потребительских цен на овощи, которые составляют значительную часть продуктов в потребительской корзине.