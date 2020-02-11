У Иглесиаса и Курниковой родился третий ребенок

11.02.2020, 17:54, Новости дня
Брат испанского певца Энрике Иглесиаса, Хулио Иглесиас – младший в интервью на чилийском радио ADN объявил, что снова стал дядей. Об этом сообщает Daily Mail.
«Я снова стал дядей. У моего брата теперь трое детей. Он очень счастлив. Это счастье», – казал он.
Пол ребенка Иглесиас-младший разглашать не стал, объяснив, что это секрет.
У 44-летнего Иглесиаса и 38-летней Курниковой есть также близнецы, родившиеся 16 декабря 2017 года.
Певец и спортсменка познакомились на съемках клипа певца на песню Escape. Их роман длится более 15 лет.
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