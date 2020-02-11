В отставку ушла судья Верховного Суда Украины

11.02.2020, 17:54, Новости дня

В отставку ушла судья Верховного Суда Украины Елена Святская. Об этом 11 февраля проинформировал сайт суда.

«11 февраля 2020 года Высший совет правосудия освободил от должности судью Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда Елену Святскую в связи с подачей ей заявления об отставке», – сказано в сообщении.

В суде напомнили, что Святскую назначили судьей указом пятого президента Петра Порошенко от 7 мая 2019 года. Тогда глава государства назначил весь состав Верховного суда.

До того она работала в прокуратуре, преподавала в Кременчугском государственном политехническом университете и 15 лет являлась судьей Кременчугского райсуда Полтавской области.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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В отставку ушла судья Верховного Суда Украины

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