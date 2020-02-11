Праймериз демократов в Нью-Гэмпшире: развитие событий

11.02.2020, 17:52, Новости дня

Претендент на президентскую номинацию от Демократической партии Джо Байден назвал себя «аутсайдером» праймериз в Нью-Гэмпшире, но отметил, что чувствует себя уверенно и настроен на долгую кампанию.

В интервью каналу MSNBC Байден напомнил, что его соперник Берни Сандерс, будучи сенатором от соседнего штата, имеет преимущество в Нью-Гэмпшире: в 2016 году он победил там с перевесом в 20 процентов. Однако бывший вице-президент убежден, что статус «демократического социалиста» будет мешать Сандерсу в других регионах страны, в том числе в южных штатах.

По словам Байдена, кандидату от Демократической партии необходима поддержка афроамериканцев и белого рабочего класса, а именно их поддержку он считает своей сильной стороной. «Если вы не можете выиграть в Пенсильвании, помочь завоевать сенатские места в Северной Каролине и Джорджии, вам будет очень сложно» опередить Дональда Трампа, отмечает он.

Байден также выступил с упреком в адрес миллиардеров Тома Стейера и Майкла Блумберга, которые тратят миллионы долларов на телерекламу. По словам Байдена, он с нетерпением ждет дебатов с Блумбергом, поскольку соревноваться с ним в плане финансирования ему не под силу.

Отвечая на вопрос о результатах опросов, свидетельствующих, что Блумберг уводит у Байдена часть умеренного электората, бывший вице-президент отметил: «Удивительно, что могут сделать 500 миллионов долларов».

Последние опросы в Нью-Гэмпшире показывают, что фаворитом гонки является Сандерс, а следом за ним идут бывший мэр города Саут-Бенд Пит Буттиджич и сенатор Эми Клобушар.

Нью-Гэмпшир – второй штат, где проходят голосования, определяющие, кто станет демократическим кандидатом на президентских выборах. Хотя голосов на кону не так много, успех в этом штате дает претендентам на номинацию шанс выделиться на фоне многочисленных соперников.

У демократов в бюллетенях представлено 33 имени, среди которых – и фавориты, и те, кто уже вышел из гонки, и те, кто не сумел привлечь внимания в национальном масштабе. Блумберг в списке не фигурирует, поскольку он вступил в предвыборную борьбу поздно и пропускает первые четыре голосования.