Офис президента Украины: внешнеполитический курс остается неизменным

11.02.2020, 17:52, Новости дня

Офис президента Украины Владимира Зеленского заявил во вторник, что политический курс страны не изменится после увольнения Андрея Богдана с должности руководителя Офиса президента Украины.

Богдана сменил Андрей Ермак, в прошлом юрист и кинопродюсер. Назначение Ермака вызвало критику со стороны оппозиции заявляющей, что правительство Зеленского намерено изменить внешнеполитический курс страны в пророссийском направлении.

Ермак был назначен в тот же день, когда Кремль назначил нового представителя администрации, курирующего отношения с Украиной.