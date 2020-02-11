Наука: Обнаружен ранний биохимический маркер депрессии

11.02.2020, 17:46, Разное

Депрессия способна заставить человека страдать — и ранняя диагностика может помочь уберечь от более серьезных последствий.

Хроническая боль и воспаление — основные факторы развития депрессивного расстройства. Чтобы лучше понять физиологические процессы, проходящие при депрессии, ученые изучают специфические метаболические пути, связанные с воспалением. Один из них — кинурениновый путь, в котором поступающая вместе с пищей аминокислота триптофан превращается в никотиновую кислоту.

Группа японских ученых показала, что повышенный уровень в крови антраниловой кислоты — важного метаболита (промежуточного продукта) кинуренинового пути — может служить маркером для выявления людей, которые подвержены риску развития большого депрессивного расстройства. Статья об этом исследовании опубликована в журнале Scientific Reports.

«Различные научные данные свидетельствуют о том, что метаболизм триптофана играет важную роль в развитии симптомов депрессивного расстройства», — говорит одна из авторов статьи Ясуко Ямамото. Ранее во многих работах было показано, что у пациентов с депрессией и подобными ей состояниями наблюдается повышенный уровень различных метаболитов триптофана в крови. Это натолкнуло ученых на мысль о том, что промежуточные продукты кинуренинового пути можно использовать в качестве биомаркеров депрессивного состояния.

Чтобы проверить свою гипотезу, Ямамото и ее коллеги проанализировали образцы сыворотки крови 61 пациента, результаты клинических тестов которых указывали на высокий риск развития большого депрессивного расстройства. В качестве контрольной группы использовались образцы сыворотки от 51 условно здорового человека.

Уровень различных метаболитов кинуренинового пути измеряли при помощи высокоэффективной жидкостной хроматографии. У пациентов из группы риска в сыворотке крови обнаружилась повышенная концентрация антраниловой кислоты по сравнению с контрольной группой. Кроме того, у женщин с повышенным риском развития депрессии уровень триптофана в сыворотке крови был понижен.

Эти результаты согласуются с предыдущими данными о повышенной активности кинуренинового пути у пациентов с риском развития большого депрессивного расстройства. Аналогичные результаты были получены для пациентов с хроническими болями.

Также выяснилось, что профили метаболитов триптофана позволяют спрогнозировать развитие депрессивных симптомов. Дальнейшее изучение образцов 33 пациентов, у которых наблюдалась регрессия к более тяжелому состоянию, показало, что повышение уровня антраниловой кислоты в сыворотке крови с течением времени коррелировало с ухудшением результатов клинических тестов.

«Это открытие подтверждает, что действительно существует сильная прямая корреляция между уровнями антраниловой кислоты в крови и выраженностью депрессии по шкале клинической депрессии, — подытоживает ведущий автор статьи Кунияки Сайто. — Мониторинг уровня метаболитов триптофана может быть полезен для реализации упреждающих лекарств от депрессивных симптомов».