Наука: МДМА – прорывная терапия при посттравматическом синдроме?

11.02.2020, 17:45, Разное

Часто ли мы слышим о том, как «великое и ужасное» FDA одобряет использование препарата в медицинских учреждениях до завершения всех стадий его клинических испытаний? А что если речь пойдет о наркотическом веществе из списка I?

Похоже на новость из вселенной Marvel, но именно так обстоят дела с лечением тяжелого посттравматического синдрома при помощи МДМА (Метилендиоксиметамфетамин, или экстази). Десятилетия усилий МАРS (Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies) по использованию психоделиков в медицине увенчались успехом, о чем она сообщила на своем сайте.

Путь психоделиков из сумки шамана в современную терапию был долог и тернист. Пережив ренессанс с последующими гонениями в 20 веке, в 21 веке они заняли свое место на полках лабораторий когнитивистов по всему миру. Для этого есть две причины: отсутствие принципиально новых лекарственных средств в области психиатрии за последние годы и опыт использования диссоциативов в 20 веке. Все это привело к попыткам рационального непредвзятого изучения лекарств из списка Iс использованием достижений современной нейровизуализации.

Ранее на нашем портале мы уже публиковали новости о влиянии ЛСД на мозг здоровых добровольцев с использованием фМРТ или о лечении пациентов с нейродегенерацией (болезнью Альцгеймера). Результаты этих опытов все больше отдаляют психоделики от группы опасных наркотических веществ и приближают их к так называемой «прорывной терапии», по крайне мере так посчитало FDA (Управление по контролю за оборотом пищевых продуктов и медикаментов) относительно МДМА в 2016 году. Точнее, опасными веществами, контроль за оборотом которых необходим, они конечно же, быть не перестанут, но и пользу, судя по всему, смогут принести.

Если мы говорим о посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР), то в этом случае речь не идет об обычной психотерапии с целью решения психологических проблем людей со здоровой психикой. Исследования мозга говорят о том, что травмирующее событие прямо влияет на состав и работу отвечающих за память структур, приводя к повторению переживаний («флэшбэкам»), избеганию/блокировке эмоций и гипервозбуждению. Поэтому врачи помимо психотерапии вынуждены использовать антидепрессанты, антипсихотики, антиконвульсанты и психотропные лекарства при лечении таких людей.

В декабре 2019 года FDA из «политики сострадания» выдало разрешение на лечение посттравматического стрессового расстройства с использованием психоделической психотерапии за три года до предполагаемой даты окончания третьей фазы клинических испытаний. Лечение включает в себя три приема МДМА в сочетании с курсом психотерапией в контролируемых клинических условиях в рамках курса психотерапии. Это означает, что пациенты не смогут взять МДМА домой, ровно, как и купить вещество в местной аптеке. А само лечение будет доступно только в условиях лечебных учреждений от сертифицированных врачей. Стоит заметить, что экспериментальная психоделическая психотерапия пока что не покрывается медицинской страховкой и стоит в районе 15.000 долларов. Однако уже набралось 50 участников для эксперимента со среднетяжелым или тяжелым течением ПТСР.

«Сочетание мощных эффектов фармакологии с потенциальной глубиной психотерапии становится убедительной моделью для использования достижений в нейробиологии и психофармакологии без игнорирования сложности, богатства и врожденных способностей человеческой психики», – сказал по этому поводу Майкл Митхофер (Michael Mithoefer), исполняющий обязанности медицинского директора в MAPS.

Результаты этих опытов, вероятно, подтвердят пословицу о том, что «новое – это хорошо забытое старое», и психоделической терапии дадут «зеленый свет». Со всеми мерами предосторожности, разумеется.