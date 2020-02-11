США заявили о пересечении Россией «черты допустимых действий» в Сирии

11.02.2020, 17:44, Новости дня

Вашингтон полагает, что атаки РФ или Сирии при ее поддержке на турецких военных в Идлибе пересекают «черту допустимых действий», сообщила постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон.

«Мы одобряем не все, что Турция делает в Сирии, однако мы полагаем, что эти атаки России, или Сирии, поддерживаемой Россией, пересекают черту», – передает ее слова ТАСС.

Она заявила, что серьезное беспокойство вызывает поддержка Россией правительства сирийского президента Башара Асада.

Во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сирийское правительство заплатит «очень высокую цену» за действия против турецких сил. Накануне Вооруженные силы Турции заявили, что поразили 115 целей сирийской армии в ответ на артобстрел турецких военных в Идлибе и уничтожили 101 сирийского военного.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, зачем Турция втягивает НАТО в войну в Сирии.