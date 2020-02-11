В сериале НВО по фильму «Паразиты» сыграет Руффало

11.02.2020, 17:42, Новости дня

Американский телеканал НВО снимет сериал по фильму «Паразиты», получившему четыре «Оскара». Об этом сообщает Collider.

На главную роль пригласили актера Марка Руффало.

С режиссером оригинальной версии, Пон Чжун Хо из Южной Кореи, ведутся переговоры о деталях проекта. Он уже встретился с Руффало.

На данный момент разработка проекта на ранней стадии. В сериале будет пять или шесть эпизодов и он будет иметь сюжетные отличия от фильма. По словам Пон Чжун Хо, у него осталось много идей, которые не вошли в оригинальную ленту.

Фильм «Паразиты» получил четыре»Оскара» – в категориях  «Лучший фильм», «Лучший иностранный фильм», «Лучшая режиссура» и «Лучший сценарий».

Марк Руффало трижды номинировался на получение премии «Оскар» за роли в картинах «Дети в порядке», «Ловец снов» и «Прожектор».

Вместе с Пон Чжун Хо работать над сериалом буддут Адам МакКей — американский продюсер и режиссер, номинант («Власть) и лауреат Оскара («Игра на понижение») и его партнер по Hyperobject Industries Кевим Мессик. Дохо Чой из Kate Street Picture Company и Мики Ли, Чо Янг Ки и Фрэнсис Чунг из CJ Entertainment будут исполнительными продюсерами, Джерри Ко из CJ — со-EP, а Фред Ли из CJ — продюсером.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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В сериале НВО по фильму «Паразиты» сыграет Руффало

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