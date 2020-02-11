«Северный поток – 2» попросили освободить от норм газовой директивы на 20 лет

11.02.2020, 17:37, Новости дня

Оператор «Северного потока – 2» просит освободить газопровод от норм газовой директивы на 20 лет, сообщил Газпром.

Об этом информирует ТАСС.

17 января Федеральное сетевое агентство ФРГ сообщило, что приняло заявки от Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG на выведение газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» из-под действия Газовой директивы ЕС.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Берлину надо найти новую лазейку, чтобы газопровод после ввода в эксплуатацию смог работать на полную мощность.



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«Северный поток – 2» попросили освободить от норм газовой директивы на 20 лет

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