Гаджеты: Showa Denko разработала жесткие диски HDD емкостью до 80 ТБ

11.02.2020, 17:35, Новости дня



Развитие технологий требует значительного увеличение плотности записи данных, наличия на компьютерах большого запаса основной памяти. Инженеры из компании Showa Denko K.K. (SDK) объявили о создании следующего поколения носителя термомагнитной записи (HAMR). Для новых жестких дисков будет использован новейший состав магнитной пленки с минимальным размером кристаллических зерен, что позволяет значительно увеличить плотность записи. Использование нового магнитного покрытия открывает путь к созданию жестких 3,5 дюймовых дисков емкостью от 70 ТБ до 80 ТБ.

В основе дисков нового поколения используется HAMR-пластины изготовленные из алюминия и покрытые тонкой пленкой магнитного слоя из сплава платины и железа (Fe-Pt). Повысить электромагнитные свойства новых пластин в несколько раз помогает использование новейшей технологии термической обработки в процессе изготовления.

В основе магнитного покрытия используется материал с минимальной величиной кристаллических зерен. В результате процесс записи информации упрощается. Однако при этом усложняется процесс считывания данных. В жестких дисках с высокой степенью магнитной коэрцитивности требуется использовать дополнительную энергию при записи с технологией HAMR, MAMR, ePMR. Одновременно в процессе записи возникают высокие температурные колебания, которые жесткий диск должен выдержать. По заявлению разработчиков из SDK новые HAMR диски имеют самые высокие показатели долговечности и характеристики записи и чтения данных.

Разработчики сохраняют в тайне информацию о плотности записи информации на новых пластинах. Однако она указывают на тот факт, что пластины с обычной магнитной записью (CMR) получили плотность записи 1,14 Тбит/ на квадратный дюйм. При этом считается, что без применения новых технологий использующих дополнительную энергию, плотность записи увеличить не удастся.

В разработанных SDK пластинах, использующих технологию HAMR, планируется добиться плотности записи 5-6 Тбит/дюйм2 , что позволит добиться емкости 70-80 ТБ для 3,5-дюймового HDD без наращивания количества пластин. Учитывая, что современный 16 ТБ CMR диск имеет 9 магнитных пластин, можно предположить, что для диска 80 ТБ плотность записи вырастет в 5,2 раза. Сроки начала внедрения новой технологии пока не озвучиваются.