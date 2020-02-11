В Херсонской области автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом, погибло три человека

11.02.2020, 17:31, Новости дня

11 февраля вблизи населенного пункта Надднепрянское Херсонской области автомобиль Daewoo Sens столкнулся с пассажирским автобусом. Об этом проинформировала пресс-служба полиции области.

«Предварительно установлено, что 43-летний водитель автомобиля Daewoo Sens на закруглении дороги не выбрал безопасную скорость, в результате не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с маршрутным такси. В это время водитель пассажирского транспортного средства перевозил восемь человек. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легковушки и двое его пассажиров (женщина и мужчина) от полученных телесных повреждений погибли на месте», – рассказали в пресс-службе.

Фото: hr.npu.gov.ua

Еще одна пассажир Daewoo Sens с телесными повреждениями доставлена в областную больницу.

В ведомстве подчеркнули, что водитель и пассажиры маршрутки не пострадали.

Предварительная правовая квалификация события – ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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В Херсонской области автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом, погибло три человека

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