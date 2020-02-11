Гражданы трети стран-НАТО не готовы защищать союзников в случае нападения России – исследование

11.02.2020, 17:30, Новости дня

Большинство граждан трети стран-членов НАТО не считают, что их страна должна защищать союзное государство, если на нее нападет Россия. Об этом свидетельствует исследование Pew Research Center, опубликованное 9 февраля.

Опрос провели в 16 из 29 стран, входящих в альянс. Вопрос звучал так: «Если Россия нападет на одну из своих соседних стран-членов НАТО, или ваша страна использовать армию для защиты союзника?» Отметим, что Россия граничит с четырьмя государствами-членами НАТО: Эстонией, Латвией, Литвой, Польшей.

Большинство граждан Болгарии (69%), Италии (66%), Греции (63%), Турции (55%), Словакии (55%), Германии (60%), Испании (56%) и Франции (53%) заявили, что не готовы защищать союзников. Значительное количество тех, кто против использования войска, также в Чехии (47%), Венгрии (43%) и Польше (43%). Однако большинство граждан США (60%), Канады (56%), Великобритании (55%), Литвы (51%) и Нидерландов (64%) считают, что в таком случае их армия должна стать на защиту.

Фото: pewresearch.org

Таким образом, в среднем половина опрошенных негативно относится к соблюдению статьи 5 устава НАТО, в которой говорится о коллективной безопасности. В ней утверждено, что нападение на одну из стран альянса будет расцениваться как нападение на всех стран альянса.

Украина не является членом НАТО, но активизировала сотрудничество с Альянсом в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики «внеблоковости».

В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО и достижение до 2020 года полной совместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран – членов НАТО является приоритетной задачей.

9 марта 2018 года в НАТО сообщили, что признают за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе.

По данным последнего соцопроса, проведенного центром «Социс», вступление Украины в НАТО поддерживают 46,2% граждан.