Хачанов переиграл Фоньини на старте турнира в Роттердаме

11.02.2020, 17:30, Новости дня

Российский теннисист, 17-я ракетка мира Карен Хачанов в первом круге турнира в нидерландском Роттердаме в двух сетах за один час 20 минут обыграл представителя Италии Фабио Фоньини – 6:3, 6:3.

Хачанов семь раз подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из семи, а у Фоньини, занимающего 11-е место в рейтинге ATP, один эйс, три двойные ошибки и один реализованный брейк.

Таким образом, Хачанов вышел в 1/8 финала турнира, где ему будет противостоять британец Дэниел Эванс (№33), обыгравший на старте турнира немца Филиппа Кольшрайбера (№81) – 6:3, 7:5.