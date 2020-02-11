В Театре Маяковского ответили на вопрос о состоянии здоровья Евгении Симоновой

11.02.2020, 17:30, Новости дня

В СМИ 11 февраля появилась информация, которая заставила переживать миллионы поклонников Евгении Симоновой.

Сообщалось, что 64-летняя актриса театра и кино, которая покорила зрителей ролями в фильмах "Обыкновенное чудо", "В бой идут одни "старики", "Афоня", "Школьный вальс" и других, уже 12 лет борется с онкологическим заболеванием.

Ряд изданий разместил информацию о том, что актрисе в Германии провели операцию – удалили одно легкое.

В Театре Маяковского, где Евгения Павловна задействована во многих постановках, информацию о состоянии здоровья актрисы комментировать не стали.

Однако на вопрос Вестей.Ru, будет ли Евгения Симонова играть в ближайшем спектакле "Московский хор" через пять дней (16 февраля), в пресс-службе театра уверенно ответили, что спектакль состоится – и с участием Евгении Павловны.

Источник: Вести



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В Театре Маяковского ответили на вопрос о состоянии здоровья Евгении Симоновой

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