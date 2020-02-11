Сын Ратко Младича опроверг сообщения о его смерти

11.02.2020, 17:30, Новости дня

Сообщения СМИ о смерти экс-командующего армией сербов Боснии и Герцеговины Ратко Младича не соответствуют действительности, сообщил сын генерала Дарко Младич.

"Мы разговаривали с ним по телефону 45 минут назад. Он звучал совершенно нормально. В 14:00 (16:00 мск) к нему пришел адвокат. Нам никто не звонил из трибунала, чтобы дать такую информацию", — сообщил он ТАСС.

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дадич также не подтвердил информацию о смерти Ратко Младича.

В ноябре 2017 года Гаагский трибунал по бывшей Югославии признал Радко Младича ответственным за геноцид боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году и в нарушении законов и обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах. На этом основании Младич был приговорен к пожизненному заключению.

В феврале 2020 года стало известно о резком ухудшении здоровья генерала. Адвокат Драган Иветич тогда предупреждал, что Ратко Младич может умереть, и настаивал на его срочной госпитализации.

Источник: Вести



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Сын Ратко Младича опроверг сообщения о его смерти

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