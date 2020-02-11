Ученые обнаружили астероид с необычным орбитальным кругом

11.02.2020, 17:30, Разное

Результатом сотрудничества ученых испанской Обсерватории Паломеро и американского University of Caltec стало обнаружение нового астероида 2019 LF6, обладающего необычным орбитальным кругом. Открытие сделано в ходе тестирования возможностей сверхмощного телескопа ZTF.

Результатом сотрудничества ученых испанской Обсерватории Паломеро и американского University of Caltec стало обнаружение нового астероида 2019 LF6, обладающего необычным орбитальным кругом. Открытие сделано в ходе тестирования возможностей сверхмощного телескопа ZTF.

Астрономы отнесли его к семейству «Атира», характерной особенностью которого считаются орбиты, нарушающие пределы первоначального вращения. Благодаря такому признаку, астероид способен оказаться ближе к Солнцу, чем Меркурий в момент пика движения.

Сообщается, что километровое космическое тело делает полный оборот вокруг единственной звезды Солнечной системы за 151 день. Этот показатель позволяет назвать 2019 LF6 лидером в плане соотношения размера и скорости движения. Кроме этого, замечен ряд нестандартных паттернов кружения во время перемещения в пространстве. Наблюдения над открытым астероидом будут продолжены, и астрономы надеются, что будут выявлены и другие его особенности.