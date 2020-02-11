Новорожденную с обломком катетера в теле выписали из екатеринбургской больницы

11.02.2020, 17:30, Новости дня

Из детской областной клинической больницы в Екатеринбурге выписали новорожденную девочку с обломком пластиковой иглы катетера в теле. Малышка, которая пока не готова к сложной операции, будет находиться под наблюдением врачей.

Ребенок появился на свет 19 января в перинатальном центре Нижнего Тагила. Спустя три дня врачи сообщили родственникам о том, что во время забора крови на анализ сломалась пластиковая игла катетера, при этом обломок не удалось оперативно извлечь и его потоком крови вынесло к лёгкому, отмечает TagilCity.

Девочку перевели в екатеринбургскую больницу, но здешние специалисты развели руками — ребенок оказался слишком слаб, чтобы проводить такую операцию. На время ее отправили вместе с мамой домой, где она и будет набираться сил.

Инцидент стал поводом для проверки со стороны прокуратуры.