Медсестра из Германии рассказала, в чем российские врачи лучше немецких

11.02.2020, 17:30, Новости дня

Медсестра из Германии Мария Герлиц после работы в больнице Нижнего Новгорода заявила, что российским медикам нужно проходить курсы вежливости, хотя в отдельных профессиональных аспектах они превосходят немецких коллег.

Герлиц рассказала изданию Mitteldeutscher Rundfunk, что перед добровольной работой в российской больнице она сама прошла медосмотр, передают «Иносми.ру».

В ходе рентгена девушке пришлось раздеться, в это время в процедурный кабинет зашел кто-то еще. «Так что о личном пространстве говорить не приходится», – сказала девушка.

Герлиц рассказала, что ей пришлось привыкать к тону общения, который принят в нижегородской больнице. «Поначалу я часто говорила «не могли бы вы…». При этом у меня возникало ощущение, что пациенты не воспринимают меня всерьез», – сказала она.

Медик отметила, что отказ от вежливых оборотов в речи помог ей добиться большего успеха с пациентами. По ее мнению, вежливость в РФ нередко считается проявлением слабости.

Девушка сообщила, что нередко российских пациентов не вовлекают в процесс лечения.

«Пациентов тем самым лишают всякой самостоятельности. Они не могут даже сказать, что им, к примеру, не хочется, чтобы их лечили тем или иным образом», – добавила она.

Вместе с тем Герлиц отметила, что российские врачи лучше обследуют пациентов руками.

«Послушать пациента с помощью стетоскопа, прощупать его пальцами – этому они просто лучше обучены. Поскольку многие обследования в РФ слишком дороги, в вопросах диагностики российские врачи подготовлены лучше, чем немецкие», – сказала медсестра.

В 2016 году сообщалось, что московских врачей и медсестер отправят на курсы бесконфликтного общения.