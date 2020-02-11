Чемпионат мира по биатлону. Расписание всех гонок

11.02.2020, 17:30, Новости дня
С 13-го по 23 февраля в итальянском Антхольце пройдет чемпионат мира по биатлону, официальный сайт Международного союза биатлонистов опубликовал расписание соревнования.
Расписание всех гонок чемпионата мира по биатлону 2020 года:
13 февраля
Смешанная эстафета – 15.45
14 февраля
Спринт, женщины – 15.45
15 февраля
Спринт, мужчины – 15.45
16 февраля
Гонка преследования, женщины – 14.00
Гонка преследования, мужчины – 16.15
18 февраля
Индивидуальная гонка, женщины – 15.15
19 февраля
Индивидуальная гонка, мужчины – 15.15
20 февраля
Одиночная смешанная эстафета – 16.15
22 февраля
Эстафета, женщины – 12.45
Эстафета, мужчины – 15.45
23 февраля
Масс-старт, женщины – 13.30
Масс-старт, мужчины – 16.00
Все гонки в прямом эфире будет транслировать телеканал «UA:Перший».
Состав сборной Украины на чемпионат мира по биатлону можно посмотреть тут.
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