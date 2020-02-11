Чемпионат мира по биатлону. Расписание всех гонок

11.02.2020, 17:30, Новости дня

С 13-го по 23 февраля в итальянском Антхольце пройдет чемпионат мира по биатлону, официальный сайт Международного союза биатлонистов опубликовал расписание соревнования.

Расписание всех гонок чемпионата мира по биатлону 2020 года:

13 февраля

Смешанная эстафета – 15.45

14 февраля

Спринт, женщины – 15.45

15 февраля

Спринт, мужчины – 15.45

16 февраля

Гонка преследования, женщины – 14.00

Гонка преследования, мужчины – 16.15

18 февраля

Индивидуальная гонка, женщины – 15.15

19 февраля

Индивидуальная гонка, мужчины – 15.15

20 февраля

Одиночная смешанная эстафета – 16.15

22 февраля

Эстафета, женщины – 12.45

Эстафета, мужчины – 15.45

23 февраля

Масс-старт, женщины – 13.30

Масс-старт, мужчины – 16.00

Все гонки в прямом эфире будет транслировать телеканал «UA:Перший».

Состав сборной Украины на чемпионат мира по биатлону можно посмотреть тут.