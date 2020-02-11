Алла Пугачева восхитила гостей премьеры «Лед 2» своим молодежным образом

11.02.2020, 17:30, Разное

Известная певица Алла Пугачева посетила премьерный показ картины «Лед 2». При этом на публике певица появилась в молодежном образе, что положительно встретили её поклонники.
Сиквел кинодрамы появится в открытом прокате уже 14 февраля. Зрители смогут оценить продолжение истории с героями в исполнении Александра Петрова и Аглаи Тарасовой. Дебютный показ ленты состоялся в центре «Октябрь». Презентацию провели участники съёмочной группы под руководством режиссера Жоры Крыжовникова.

В числе приглашенных оказались многие знаменитые артисты эстрады, телевидения и кино. Молодёжный образ Аллы Пугачевой сразу привлёк внимание собравшихся. Для выхода на публичное мероприятие певица выбрала широкую толстовку и обтягивающий низ. Часть пользователей считают причиной заметных изменений в стиле и внешности визит в клинику пластической хирургии.

Во время премьерного показа Алла Пугачева присутствовала без Максима Галкина. Комик, согласно имеющимся данным, крайне занят в своём напряженном графике выступлений.



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Алла Пугачева восхитила гостей премьеры «Лед 2» своим молодежным образом

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