Футболисты «Рубина» Микелтадзе и Кипиани продолжат карьеру в «Роторе»

11.02.2020, 17:30, Новости дня

Футболисты казанского "Рубина" 22-летний грузин Бека Микелтадзе и 23-летний россиянин Николай Кипиани на правах аренды до окончания текущего сезона перешли в волгоградский "Ротор".

Оба игрока стали пополнили стан казанской команды летом 2019 года. Микелтадзе сыграл за "Рубин" 11 матчей, а Кипиани принял участие в трех встречах российской премьер-лиги.

Напомним, "Рубин" с 19 очками занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. "Ротор" же расположился на первой строчке в ФНЛ, имея в активе 52 очка.

Микелтадзе и Кипиани продолжат карьеру в «Роторе».

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Соглашение аренды рассчитано до окончания сезона 2019/2020.

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Желаем игрокам всяческих успехов в новом клубе!

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— «Рубин» Казань (@fcrk) February 11, 2020