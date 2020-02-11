Футболисты «Рубина» Микелтадзе и Кипиани продолжат карьеру в «Роторе»

11.02.2020, 17:30, Новости дня

Футболисты казанского "Рубина" 22-летний грузин Бека Микелтадзе и 23-летний россиянин Николай Кипиани на правах аренды до окончания текущего сезона перешли в волгоградский "Ротор".

Оба игрока стали пополнили стан казанской команды летом 2019 года. Микелтадзе сыграл за "Рубин" 11 матчей, а Кипиани принял участие в трех встречах российской премьер-лиги.

Напомним, "Рубин" с 19 очками занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. "Ротор" же расположился на первой строчке в ФНЛ, имея в активе 52 очка.

Микелтадзе и Кипиани продолжат карьеру в «Роторе».

Соглашение аренды рассчитано до окончания сезона 2019/2020.

Желаем игрокам всяческих успехов в новом клубе!

🖥 https://t.co/rhhpCMXJbx pic.twitter.com/x5SCf3vzYm

— «Рубин» Казань (@fcrk) February 11, 2020

Источник: Вести



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Футболисты «Рубина» Микелтадзе и Кипиани продолжат карьеру в «Роторе»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.12 / Самолет ВВС Чили с 38 людьми на борту разбился по пути в Антарктиду

07.01 / Foreign Policy — стратегия Трампа в отношении Ирана оказалась «безмозглой»

11.12 / 10-летний мальчик с синдромом Дауна освоил шорт-трек

06.02 / СБУ провела обыски в офисе телеканала «1+1»

29.01 / Сайрус и Хемсворт завершили процесс развода

06.02 / В России начали производить противообледенительную жидкость для самолетов

04.01 / У мужчины, напавшего на людей в пригороде Парижа, были психические расстройства

15.12 / Число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии возросло до 15 человек

15.01 / Экономика: Сделка с США может стать самоубийством для Китая

18.12 / ВВС США захотели разместить запрещенные ДРСМД ракеты в Азии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика