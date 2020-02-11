Футболисты «Рубина» Микелтадзе и Кипиани продолжат карьеру в «Роторе»

11.02.2020, 17:30, Новости дня
Футболисты казанского "Рубина" 22-летний грузин Бека Микелтадзе и 23-летний россиянин Николай Кипиани на правах аренды до окончания текущего сезона перешли в волгоградский "Ротор".
Оба игрока стали пополнили стан казанской команды летом 2019 года. Микелтадзе сыграл за "Рубин" 11 матчей, а Кипиани принял участие в трех встречах российской премьер-лиги.
Напомним, "Рубин" с 19 очками занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. "Ротор" же расположился на первой строчке в ФНЛ, имея в активе 52 очка.
Микелтадзе и Кипиани продолжат карьеру в «Роторе».
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Соглашение аренды рассчитано до окончания сезона 2019/2020.
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Желаем игрокам всяческих успехов в новом клубе!
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— «Рубин» Казань (@fcrk) February 11, 2020
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