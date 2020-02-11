Эксперт раскрыл главную причину взрыва колбас

11.02.2020, 17:26, Новости дня

Из-за несоблюдения норм хранения колбасы она действительно может взорваться, здесь работает принцип «испорченного кефира», сообщил газете ВЗГЛЯД руководитель Центра экономико-аналитических исследований ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова Дмитрий Гордеев.

9 февраля жительница Тульской области пожаловалась на «взорвавшийся» у нее на кухне батон колбасы. Производитель затем предположил, что это могло произойти из-за нарушения условий хранения.

«Это просто последствие того, что колбаса хранилась неправильно. Когда развивается микробиологическая порча, возможно образование газа. Когда вздувается кефир, это же никого не смущает? А когда он достигает определенного состояния и из-за скопления газов – упаковка лопается. Но ведь эта история никого не удивит», – говорит Гордеев.

По тем же причинам взорваться могут также соленые или маринованные овощи в банках, газированные напитки, различные кисломолочные продукты и многое другое, говорит эксперт. К примеру, в январе этого года СМИ сообщали, что у женщины из Новосибирска в кухонном шкафу взорвалась банка с красной икрой.



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Эксперт раскрыл главную причину взрыва колбас

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