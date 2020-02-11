В Конституции пропишут пожизненный статус сенатора для бывших президентов

11.02.2020, 17:24, Новости дня

Поправки ко второму чтению законопроекта о поправке в Конституцию предусматривают, что бывшие президенты РФ смогут получить пожизненный статус члена Совета Федерации, сообщает «Интерфакс».

Как рассказал сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию Павел Крашенинников, в поправке указано, что экс-президент получает такое право после окончания срока его полномочий и при досрочном прекращении полномочий в случае отставки.

При этом за ними сохраняется право отказаться от полномочий сенатора.

Как уточнил Крашенинников, «вышеуказанные предложения были инициированы членами рабочей группы, исходя из изучения опыта работы верхних палат парламентов в различных странах».

Ранее член рабочей группы Светлана Горячева сообщила, что на заседании группы прозвучало предложение о закреплении в Основном законе нормы о назначении председателя Счетной палаты верхней палатой парламента.

Читайте также: Бог, русские и елбасы. 10 поправок, предлагаемых для внесения в Конституцию



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

В Конституции пропишут пожизненный статус сенатора для бывших президентов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.01 / Британская полиция удалила украинский трезубец из списка экстремистских символов

29.01 / Министр труда заявил, что избежать колебаний прожиточного минимума невозможно

05.02 / На Украине решили дать отсрочку 18-летним призывникам

08.02 / Suzuki представила новейший прототип внедорожника

10.01 / Музыкант Jah Khalib: В детстве у меня смешная история была. У меня зачесалось в штанах, старшаки говорят: «Вот тебе деньги, сходи к проститутке». А ей под 35 и золотые зубы. Фу-у!

15.01 / Блогеры прокомментировали предложения Путина при обращении к Федеральному собранию

06.12 / Гандзюк наградили посмертно на конкурсе журналистских расследований

08.01 / Вопрос дня: Какие алкогольные напитки вызывают самое сильное похмелье?

03.02 / Задержан подозреваемый в резонансном убийстве женщины под Евпаторией

28.01 / Белковский: Думаю, грядет еще одна волна зачистки руководства «ДНР» и «ЛНР». Ведь они не собираются реинтегрироваться в Украину

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика