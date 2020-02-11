В Конституции пропишут пожизненный статус сенатора для бывших президентов

11.02.2020, 17:24, Новости дня

Поправки ко второму чтению законопроекта о поправке в Конституцию предусматривают, что бывшие президенты РФ смогут получить пожизненный статус члена Совета Федерации, сообщает «Интерфакс».

Как рассказал сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию Павел Крашенинников, в поправке указано, что экс-президент получает такое право после окончания срока его полномочий и при досрочном прекращении полномочий в случае отставки.

При этом за ними сохраняется право отказаться от полномочий сенатора.

Как уточнил Крашенинников, «вышеуказанные предложения были инициированы членами рабочей группы, исходя из изучения опыта работы верхних палат парламентов в различных странах».

Ранее член рабочей группы Светлана Горячева сообщила, что на заседании группы прозвучало предложение о закреплении в Основном законе нормы о назначении председателя Счетной палаты верхней палатой парламента.

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