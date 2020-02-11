Стали известны новые подробности о смартфоне Realme X50 Pro 5G

11.02.2020, 17:21, Разное

Китайская компания Realme согласилась принять участие во всемирной ежегодной выставке 3GSM. Представители производителя впервые посетят крупнейшее мероприятие мобильной индустрии и представят новую модель смартфона под названием Realme X50 Pro 5G. Стали известны подробности о технических характеристиках устройства.

Новое устройство будет оснащено флагманским процессором Snapdragon 865, встроенным модемом X55 5G, 12-ю гигабайтами оперативной памяти и 256-ю Гб flash-памяти. Возможно, появятся еще несколько конфигураций модели, достоверной информации пока нет.

Телефон поддерживает работу с двумя слотами SIM-карт. Интерфейс Realme UI создали на базе операционной системы Android 10. На данный момент неизвестно, какими окажутся размер экрана, расширение, емкость аккумуляторной батареи и конфигурация видеокамер.