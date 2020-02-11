В Башкирии на улице нашли двухлетнего малыша без одежды

11.02.2020, 17:21, Разное

В Башкирии местные жители обнаружили в снегу возле жилого дома двухлетнего ребенка, который оказался на улице раздетым. На данный момент малыш находится в больнице, он получил серьезное обморожение.
Инцидент произошел 10 февраля в Мелеузе ночью. Малыш рассказал, что живет вместе с матерью, личность местной жительницы устанавливают сотрудники полиции, как и обстоятельства, которые привели к тому, что ребенок остался под угрозой смерти на улице в сугробе.

Мальчика с общим переохлаждением и обморожением конечностей доставили в больницу, а его родителям грозит уголовная ответственность за нанесение тяжкого вреда здоровью и оставление человека в опасности.



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В Башкирии на улице нашли двухлетнего малыша без одежды

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