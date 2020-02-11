В МВД РФ предложили фиксировать техосмотр на видео

11.02.2020, 17:21, Разное

В МВД предложили вести видеосъемку процесса прохождения технического осмотра транспортными средствами. Прежде эксперты уже утвердили несколько нововведений, чтобы уменьшить случаи обмана со стороны автомобилистов.
едомство разработало правила ведения единой автоматизированной информационной системы техосмотра (ЕАИСТО). Помимо видеосъемки процесса, его хотят сделать полностью контролируемым со стороны ГИБДД, а также предусмотреть оформление электронной диагностической карты. Целью нововведений является исключение случаев фальсификации проведения техосмотра и обеспечение качественной проверки состояния авто.

Эксперты также предусмотрели срок хранения полученных данных в информационной системе и правила оформления диагностической карты каждого транспортного средства.



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В МВД РФ предложили фиксировать техосмотр на видео

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