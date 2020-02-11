США усложнили выдачу виз для работающих по подряду россиян

11.02.2020, 17:19, Новости дня

Ряд стран Запада, в том числе США, усложняют процедуру получения виз для россиян-сотрудников подрядных учреждений, которые обслуживают загранучреждения РФ за границей, сообщил замглавы МИД РФ Евгений Иванов.

«Так, в настоящее время ряд стран, в первую очередь это США, Канада, Великобритания, продолжают усложнять процедуру получения виз для указанных категорий граждан по обычному загранпаспорту. Складывающаяся ситуация, носящая системный характер, приводит к нарушению срока исполнения госконтрактов, а в отдельных случаях ставит под угрозу нормальное функционирование российских загранучреждений», – передает его слова РИА «Новости».

К категории граждан, для которых процедура получения виз по обычному паспорту усложняется, относят работники подрядных организаций, занимающихся управлением, содержанием и эксплуатацией федерального недвижимого имущества за пределами России.

Иванов пояснил, что подразделения МИД испытывают острую необходимость в наличии таких сотрудников из-за проблем с визами. Сейчас сотрудники вынуждены получать туристические визы, если им нужно отправиться в служебную командировку за рубеж.

«Если раньше такая проблема не возникала, и они выезжали по заграничным паспортам и осуществляли свою работу, то сейчас создаются сложности. Могу сказать на примере нашего посольства в США. Мы завезли туда компьютерную технику для внутренней сети и не можем ее запустить, чтобы она функционировала, поскольку требует наладки. Американцы не выдают визы специалистам, которые должны осуществить эту наладку, зная прекрасно, что они едут для этой деятельности», – сообщил замглавы МИД.

На прошлой неделе в министерстве заявили, что ситуация вокруг выдачи виз российским официальным лицам, которые направляются в США по служебным делам, продолжает деградировать.