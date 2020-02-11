Зеленский: Если депутат нашей фракции «зашкварится», тогда я чувствую вину на себе

11.02.2020, 17:18, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью агентству «Интерфакс-Украина» заявил, что чувствует вину за ошибки и неудачные высказывания народных депутатов из фракции пропрезидентской партии «Слуга народа».

«Для меня, если депутат нашей фракции «зашкварится», тогда я чувствую вину на себе. Потому что это человек из фракции «Слуга народа». Но мы не можем проконтролировать всех депутатов, всех мажоритарщиков. Мы говорили, что будет очищение, – и мы должны это делать. Всех честных, сильных ты должен поддерживать, а с другими – спокойно расставаться», – отметил Зеленский.

Говоря о ситуации вокруг пенсионерки Любови Колючей, которой депутат от «Слуги народа» Евгений Брагарь посоветовал продать собаку, чтобы оплатить коммунальные услуги, Зеленский назвал эту историю некрасивой.

«Но в этом случае давайте посмотрим. Я его знаю, я с ним общался, он работал в нашем штабе, он историк, аспирант в институте Шевченко (Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. – «ГОРДОН»). Умный человек, но очень молодой. Я всегда поддерживаю молодых людей, но видим, что бывает», – сказал президент.

Он подчеркнул, что ситуация с мажоритарщиками, которых набрали как «людей из народа», является отдельной историей.

«Есть регион, кто хочет, там заполняет данные, давайте их проверять, их проверяли наши штабы. Я смотрел – чистый? Чистый. Справки Службы безопасности, Министерства внутренних дел – все было чисто. Пока я не пошел в политику, я не мог себе представить, что человек за деньги может менять свою даже не анкету – свою биографию. То есть почистили информацию. Есть такие люди», – пояснил Зеленский.

Он убежден, что парламентские выборы в Украине должны проводиться по открытым спискам и без мажоритарщиков. Зеленский добавил, что, если «Слуга народа» выполнит свои предвыборные обещания, нынешний состав Верховной Рады никто распускать не будет.

С нардепами от «Слуги народа» уже было несколько скандалов.

В октябре 2019 года издание «Буквы» опубликовало фото нескольких телефонных переписок, которые вел нардеп Богдан Яременко в Верховной Раде. Предположительно, он договаривался с проституткой о встрече. У другой девушки он спрашивал, «сколько денег ей нужно в месяц». После скандала фракция «Слуга народа» решила избрать вместо Яременко другого главу комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

19 ноября в СМИ появилась информация, что нардеп Роман Иванисов был осужден за изнасилование. Нардеп обнародовал справку об отсутствии судимости, в которой написано: «Неснятой или непогашенной судимости не имеет». Порядок снятия и погашения судимости предусмотрен статьями 89 и 90 Уголовного кодекса Украины. 20 ноября генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что Иванисов был осужден за изнасилование, но его судимость погашена. Позже в Генпрокуратуре сообщили, что эта информация не подтверждена, проверка продолжается. 2 декабря Иванисова исключили из фракции.

31 января во время эфира на телеканале «112 Украина», рассуждая, как можно оплатить коммунальные услуги при такой пенсии, депутат Брагарь сказал: «Если у нее есть какое-то имущество… какая-то собака элитной породы… Она может ее продать в любой момент и спокойно оплатить…». Позже он был раскритикован коллегами и извинился за свои слова. Журналисты нашли ту самую пенсионерку – Любовь Колючую из села Аджамка в Кировоградской области. Женщина сообщила, что после эфира Брагарь звонил ей и извинялся.