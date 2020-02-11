Ярославский сообщил, что у него уже есть стратегический партнер для строительства украинских дорог

11.02.2020, 17:18, Новости дня

Для начала строительства дорог в Украине бизнесмен Александр Ярославский уже нашел партнера, но пока не хочет раскрывать его имя. Об этом он рассказал во время прямого включения в эфире канала «112 Украина» из кулуаров стратегической встречи «Сшить Украину: безопасность, строительство, финансирование», где он пообщался с журналистами.

«Я нашел стратегического партнера для себя, озвучивать пока не буду эту компанию. Это известная компания, мы готовы с ними осваивать новое направление для DCH – дорожное строительство. Это порядка 100–300 км нового дорожного покрытия», – рассказал Ярославский.

Встречу с представителями бизнеса провели президент Украины Владимир Зеленский, премьер Алексей Гончарук, глава Мининфраструктуры Владислав Криклий и глава «Укравтодора» Александр Кубраков.

На просьбу журналистов прокомментировать итоги сегодняшней встречи «Сшить Украину» бизнесмен сказал: «Надо уже от слов переходить к делу. Я думаю, что двух форумов вполне достаточно, чтобы взяться уже за лопаты, за катки и начать работать».

На вопрос о результатах своего участия в приведении в порядок украинских дорог ответил: «Будет не хуже, чем подготовка Харькова к Евро 2012».

На форуме в конце января Александр Ярославский заявил о готовности приступить к работам по созданию высококачественных дорог в Украине «хоть в марте», как было озвучено в заявлениях премьера и главы «Укравтодора», писало издание «НВ Бизнес».

«У DCH есть опыт строительства инфраструктурных объектов. Для нас этот бизнес не новый, и мы знаем, как этим заниматься», – рассказал тогда Ярославский и анонсировал создание нового бизнес-направления в группе DCH.

Инвестпортфель DCH включает активы в таких отраслях, как строительство и девелопмент (сеть ТРЦ «Караван Megastorе» в Киеве, Харькове и Днепре, отель Kharkiv Palace, ЖК «Воздвиженка»), финансы (страховая компания ИНГО), промышленность (ХТЗ, рудник «Сухая Балка», Днепровский метзавод), транспорт (международный аэропорт Харьков), спорт (регбийный клуб «Олимп»). В октябре 2019 года Ярославский заявил о готовности группы инвестировать в аэровокзальный комплекс международного аэропорта Днепр, а также о готовности участвовать в приватизации завода «Электротяжмаш» и Харьковоблэнерго», писало агентство «Интерфакс-Украина».