В Тюмени школьник имитировал поимку зараженных коронавирусом

11.02.2020, 17:16, Новости дня

В отношении школьника из Тюмени заведено административное дело о мелком хулиганстве. Причиной этого стало видео, на котором он вместе с друзьями ловит людей, якобы зараженных коронавирусом 2019-nCoV.

Ролик появился в Instagram 10 февраля. На кадрах видно, как люди в костюмах химзащиты и противогазах имитируют поимку зараженных людей. Шутником оказался ученик одной из тюменских школ. Также видео опубликовали в одной из групп социальной сети "ВКонтакте", посвященной Тюмени.

Как сообщает РИА Новости, в настоящее время по данному факту проводится педагогическое расследование. В отношении подростка составлен протокол по статье 20.1 кодекса об административных правонарушениях РФ (мелкое хулиганство). Материал передадут в комиссию по делам несовершеннолетних для рассмотрения и принятия решения.

Другие участники видеоролика устанавливаются сотрудниками полиции.

Ранее сообщалось о задержании и аресте пранкеров, которые в столичном метрополитене на глазах у пассажиров разыгрывали приступ коронавируса. Один из молодых людей падал на пол и бился в конвульсиях. Такой розыгрыш может обернуться для арестованного Кароматулло Джаборова пятью годами колонии.

Источник: Вести



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В Тюмени школьник имитировал поимку зараженных коронавирусом

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