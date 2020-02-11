«Сибирь» прервала победную серию в КХЛ, уступив дома китайскому «Куньлуню»

11.02.2020, 17:15, Новости дня

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги "Сибирь" на домашнем льду в Новосибирске уступила пекинскому "Куньлунь Ред Стар" со счетом 0:3 (0:0, 0:3, 0:0). Новосибирцы прервали победную серию из трех игр.

У победителей голами отметились Тайлер Вонг, Брэндон Ип и Деванте Смит-Пелли, забившие на 25-й, 35-й и 37-й минутах соответственно.

"Сибирь" с 65 очками занимает пятое место в Восточной конференции, а "Куньлунь", прервавший серию из четырех поражений, расположился на седьмой строчке, имея в активе на шесть очков меньше.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ подопечные Николая Заварухина в четверг, 13 февраля, примут "Сочи", а китайцы в тот же день на выезде сыграют с череповецкой "Северсталью".

Источник: Вести



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«Сибирь» прервала победную серию в КХЛ, уступив дома китайскому «Куньлуню»

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