В СЖР оправдали смеявшуюся над льготами ведущую

11.02.2020, 17:12, Новости дня

Руководитель Союза журналистов РФ Владимир Соловьев заявил, что не видит ничего предосудительного в поведении ведущей, которая рассмеялась во время записи передачи про выплаты льготникам.

«Всех почему-то так волнует эта тема. Но единственное, что здесь как-то нарушает этику, это то, что коллеги решили этот элемент записи опубликовать, может быть, без разрешения этой самой ведущей. А то, что произошло – в этом ничего страшного нет. Я и сам ни раз, когда был телеведущим, на записи ошибался, иногда были смешные какие-то случаи. Не вижу в этом никакой ни сенсации, ни чего-то страшного», – сообщил Соловьев в беседе с НСН.

Напомним, смех у журналистки вызвала новость о повышении с 1 февраля социальных выплат до 1,5 тыс. рублей. Из этих денег 900 рублей инвалиды, ветераны войн и другие льготники смогут потратить на медикаменты, 137 рублей – на путевку в санаторий, а оставшиеся – на проезд до санатория и обратно.

Глава филиала ГТРК «Камчатка» Алексей Костылев заявил, что с ведущей провели беседу на эту тему.

Телеведущий Владимир Соловьев также комментировал инцидент с ведущей ГТРК «Камчатка».