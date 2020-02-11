Мнение: Теперь их стало 100

11.02.2020, 17:08, Разное

В продолжение темы о сокращении https://colonelcassad.livejournal.com/5631380.html американского военного присутствия в Ираке.

Вы таки будете смеяться, но сегодня Пентагон снова официально признал https://edition.cnn.com/2020/02/10/politics/traumatic-brain-injuries-iran-strike/index.html?utm_medium=social&utm_term=link&utm_content=2020-02-10T17%3A21%3A09&utm_source=twCNN, что число пострадавших при ударе Ирана по авиабазе Айн-аль-Асад увеличилось. Теперь число пострадавших "с травмами головного мозга" по заявлению Пентагона "более 100".

Я просто напомню, что 31 января Пентагон заявлял https://colonelcassad.livejournal.com/5606272.html, что их было 64

Эволюция вранья Пентагона теперь выглядит так:

1. X = 0, Y = 0

2. X = 11, Y = 0

3. X = 34, Y = 0

4. X = 50, Y = 0

5. X = 64, Y = 0

6. X=100+?, Y = 0

7. X> 200 , Y> 80?

На моей памяти это один из самых нелепых и комичных способов сокрытия и размазывания потерь по времени. От первоначальных заявлений — "Никто не пострадал!" до "пострадало более 100 человек". Прямо таки Тымчук поднялся из могилы и покусал.

И как знать, достигнут ли предел и что скрывается за фразой "более 100" — 101, 111, 181…

Пока не открыты все архивы, мы имеем право на любые предположения.

А кто-то еще отпускал шутки за 300 про косые иранские ракеты и сараи в пустыне. А ведь Иран сознательно ограничивал последствия своего удара и США заранее знали, где будет нанесен удар.

Интересно, каковы бы были последствия и потери, если бы Иран не сдерживался и не предупреждал, где ударит. Налицо какой-то серьезной косяк военных с обеспечением защиты личного состава в зоне ожидаемого удара.