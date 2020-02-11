Кремль подарит россиянам один выходной день

11.02.2020, 17:07, Новости дня

В Администрации президента изданию РБК сообщили, что в качестве дня голосования по поправкам в Конституцию решили выбрать среду, 22 апреля.

В Кремле планируют назначить голосование по поправкам в Конституцию на будний апрельский день. Как сообщает РБК со ссылкой на собственные источники, выбор пал на 22 апреля, который выпадает на среду. Поскольку это будний день, соответственно в администрации президента хотят сделать его выходным, пояснили источники издания. Чиновники администрации посчитали, что в таком случае будет высокая явка, как если бы день голосования прошел в выходной. Также сообщили, что рассматривается возможность разрешить голосовать сотрудникам предприятий с непрерывным циклом производства, поскольку выходной на них не распространяется.

Незадолго до этого источники другого издания — URA.RU сообщали, что Всенародное голосование по поправкам планировали провести в апреле, в частности, в пределах 20-24 апреля, поскольку другие числа «заняты». К примеру, на 12 апреля выпадает Вербное воскресенье, 19 апреля православные отмечают Пасху, 26 апреля – годовщина Чернобыля. Вот и пришлось остановиться на 22 апреля, хотя коммунисты сразу же восприняли это в штыки. В КПРФ считают неприемлемым «занимать» день, в который родился вождь мирового пролетариата Владимир Ильич Ленин. К слову сказать в этот же день отмечается и День Земли, который был учрежден 11 лет назад ООН. Россияне очень хотят изменения Конституции. Фонд «Общественное мнение» выяснил, что людей больше всего интересуют поправки в социальной сфере. Вопрос об изменении в основной закон страны был поднят президентом Владимиром Путиным в декабре 2019 года, и чуть ли не первым его поддержал глава Счетной палаты Алексей Кудрин.



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Кремль подарит россиянам один выходной день

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