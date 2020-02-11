Генпрокурору сообщили о возможной причастности прокурора Чувашии Василия Пословского к миллиардному хищению

11.02.2020, 17:07, Новости дня

Кроме того, четыре сотрудника республиканской прокуратуры обвинили прокурора Чувашии в хамстве.

В Чувашии бушует «прокурорский скандал». Вслед за заявлением четырех сотрудников республиканской прокуратуры, обвинивших прокурора Чувашии Василия Пословского в грубости и хамстве, в Сети появилось заявление бывшего старшего прокурора, пенсионера Ярослава Иващенко о вмешательстве регионального прокурора в расследование вывода в офшор валюты на сумму 0,7 миллиарда рублей. По его словам, это обеспечило уход от ответственности предпринимателя из окружения экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева, которого в январе 2020 года отправили в отставку с утратой доверия после распространения видео, где он дразнит МЧСовца ключами от нового автомобиля.

Советник юстиции в отставке Ярослав Иващенко в своем заявлении на имя генерального прокурора РФ Игорю Краснову сообщает о вероятной мошеннической схемой в Новочебоксарске в 2015 году. По его словам, там было зарегистрировано ООО «Гравена». Через неделю после регистрации ООО «Гравена» открыли «кредитную линию на общую сумму 17 миллионов евро (1 миллиард 183 миллиона 689 тысяч 600 рублей), а затем по 2 зарубежным контрактам поставки, заключенным с компанией-нерезидентом «Marabo Investments LTD» сумма в размере 10 миллионов евро (696 миллионов 288 тысяч рублей) была выведена на Кипр. До настоящего времени контракты не исполнены», — сообщает в своем заявлении Ярослав Иващенко.

«Несмотря на важность и уникальность уголовного дела, Пословским В.М. были предприняты все меры к прекращению уголовного преследования Захаровой Н.Ю. и Краснова А.С. (причастных к созданию ООО «Гравена» — прим. ред.)» — считает экс-сотрудник республиканской прокуратуры Иващенко и высказывает мнение, что «действия прокурора Чувашской Республики Пословского В.М., выраженные в умышленном укрытии фактов незаконной регистрации ООО «Гравена» и вывода денежных средств за рубеж в особо крупном размере, попадают под уголовную ответственность, предусмотренную ст. 286 УК РФ, а именно совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан и государства». В своем обращении в адрес генпрокурора Ярослав Иващенко уточняет, что «об уголовной ответственности за заведомо ложный донос по ст. 306 УК РФ предупрежден».