В Петербурге по горячим следам задержана похитительница сейфа

11.02.2020, 17:06, Новости дня

В Петербурге полицейские по горячим следам задержали женщину, подозреваемую в краже сейфа.

Как рассказал 67-летний предприниматель, с девушкой он познакомился накануне Нового года, а спустя месяц из его квартиры пропали 3 миллиона рублей. На камерах видеонаблюдения видно, что "добыча" оказалась нелёгкой — металлический сейф подозреваемая завернула в ткань и волочет его по полу в подъезде. Главное — это не вызвало подозрения у соседей.

"Дама сердца" успела доехать до Псковской области, там ее и задержали, сообщает ГТРК "Санкт-Петербург". Полицейские установили личность похитительницы, ею оказалась 33-летняя гражданка одной из стран Средней Азии, причем без российской регистрации. Отметим, что часть денег она успела перевести на родину, и частично потратила на себя. Теперь ей грозит уголовное дело.

Текст:
ГТРК "Санкт-Петербург"

Источник: Вести



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В Петербурге по горячим следам задержана похитительница сейфа

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