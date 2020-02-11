Евросоюз прогнозирует незначительное влияние вспышки коронавируса на экономику блока

11.02.2020, 17:06, Новости дня

Нынешняя вспышка коронавируса в мире окажет лишь "незначительное" влияние на экономику Европейского союза, передает Reuters со ссылкой на представителей ЕС.

Эпидемия коронавируса привела к гибели более тысячи человек в Китае и подорвала рост экономики страны, что привело к затруднениям для компаний КНР после возобновления работы по окончанию празднования Лунного нового года в стране.

Многие компании уже поспешили заявить, что им понадобятся кредиты на миллиарды долларов, чтобы остаться на плаву.

По сценарию, который предусматривает ограничение экономического роста Китая в этом году на 1 процентный пункт из-за коронавируса, влияние на экономику 27 стран в составе ЕС будет незначительным, заявили представители блока на условиях анонимности.

Представители ЕС отметили, что любое замедление экономического роста на данном этапе останется ограниченным для Китая и других стран Азии, что приведет к возможному снижению общего глобального роста в этом году на 0,2 процентных пункта.

Однако источники в ЕС заявили, что их оценка остается предварительной и зависит от эффективности мер по борьбе со вспышкой коронавирусом.

Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, опубликует в четверг свои квартальные прогнозы роста экономики блока как на 2020, так и на 2021 год.