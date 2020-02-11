Евросоюз прогнозирует незначительное влияние вспышки коронавируса на экономику блока

11.02.2020, 17:06, Новости дня

Нынешняя вспышка коронавируса в мире окажет лишь "незначительное" влияние на экономику Европейского союза, передает Reuters со ссылкой на представителей ЕС.

Эпидемия коронавируса привела к гибели более тысячи человек в Китае и подорвала рост экономики страны, что привело к затруднениям для компаний КНР после возобновления работы по окончанию празднования Лунного нового года в стране.

Многие компании уже поспешили заявить, что им понадобятся кредиты на миллиарды долларов, чтобы остаться на плаву.

По сценарию, который предусматривает ограничение экономического роста Китая в этом году на 1 процентный пункт из-за коронавируса, влияние на экономику 27 стран в составе ЕС будет незначительным, заявили представители блока на условиях анонимности.

Представители ЕС отметили, что любое замедление экономического роста на данном этапе останется ограниченным для Китая и других стран Азии, что приведет к возможному снижению общего глобального роста в этом году на 0,2 процентных пункта.

Однако источники в ЕС заявили, что их оценка остается предварительной и зависит от эффективности мер по борьбе со вспышкой коронавирусом.

Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, опубликует в четверг свои квартальные прогнозы роста экономики блока как на 2020, так и на 2021 год.

Источник: Вести



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Евросоюз прогнозирует незначительное влияние вспышки коронавируса на экономику блока

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.01 / Убийца однополой пары предстанет перед судом на Кубани

30.12 / Байден заявил, что готов свидетельствовать в Сенате по делу об импичменте Трампа

02.02 / Общество: Коронавирус усилился птичьим гриппом

03.02 / Мини-футбол. Команда Финляндии не пустила Италию на World Cup

16.12 / В Анапе подросток умер на приеме у врача

09.12 / Российские военные получили оборудование для создания виртуальных колон бронетехники

24.01 / Отец Урганта напомнил о призывах убить его сына

05.12 / Опубликовано видео нападения стаи бродячих собак на мужчину в Североуральске

25.12 / Путин раскритиковал закупку оборудования для нацпроектов

17.01 / Суд арестовал $247 млн со счетов банка Януковича-младшего

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика