Весь экипаж сбитого сирийского вертолета погиб

11.02.2020, 17:05, Новости дня

Экипаж сбитого в Идлибе вертолета Ми-17, принадлежавшего сирийским военным, погиб.

Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на собственный военный источник в Сирии.

Ранее СМИ сообщили, что боевики поддерживаемой Турцией «сирийской вооруженной оппозиции» сбили в Идлибе вертолет Ми-8 армии Сирии. Было опубликовано видео уничтожения вертолета.

Позднее стало известно, что был сбит вертолет Ми-17, военный эксперт Бабак Тагвеи заявил, что его сбил турецкий F-16.



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Весь экипаж сбитого сирийского вертолета погиб

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